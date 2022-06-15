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Израиль и ЕС намерены подписать соглашение об экспорте газа

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Израиль и Европейский союз намерены подписать соглашение об экспорте газа, сообщает радио «Галей Цахаль».

Предполагается, что соглашение будет подписано в среду, 15 июня, во время трехдневного визита главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Соглашение подразумевает поставку природного газа в Европу с новых израильских месторождений — решение было принято для диверсификации и снижения зависимости Евросоюза от поставок газа из России.

Ранее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюзу нужно развивать возобновляемые источники энергии (ВЭА), которые заменят нефть, газ и уголь из России.

Как отметила еврокомиссар, замена российских энергоресурсов на их поставки из других регионов поставила под угрозу цели Европейского союза по декарбонизации. Кроме того, Симсон не видит в этом экономического смысла.

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