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Абрамченко: эксперимент по созданию аналога Tetra Pak в РФ находится в активной стадии

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Global Look Press

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что эксперимент по созданию российского аналога упаковки TetraPak для пищевой продукции находится в активной стадии. Об этом сообщает РБК.

«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания для того, чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», — рассказала Абрамченко.

Она добавила, что в текущий момент наращивается собственное производство и параллельно тестируются российские краски на предмет применения на импортной технологии.

Ранее председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что запрет властей Швеции транснациональной компании Tetra Pak экспортировать сырье для производства в РФ спровоцирует неудобства и рост затрат.

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