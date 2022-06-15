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Глава ВТБ Костин: сделка по присоединению «Открытия» к ВТБ будет закрыта не раньше осени

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что сделка по присоединению банка «Открытие» к ВТБ будет закрыта не раньше осени, пока предстоит согласовать многие технические моменты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Идея присоединения поддержана ЦБ Российской Федерации, правительством, президент дал соответствующее поручение. Но надо иметь в виду, что это достаточно трудоемкий процесс. Предстоит согласовать многие технические моменты. Например, сейчас ЦБ согласовывает оценщика. Сама оценка, по нашим прикидкам, займет от двух до трех месяцев. Думаю, раньше осени сделка не будет закрыта», — заявил Костин.

Ранее глава ВТБ заявил, что санкции против России будут действовать долго, а период глобализации закончился. По его мнению, Россия получила «красную карточку» на мировом рынке.

Костин считает, что банковскому сектору нужно будет продолжать девалютизацию балансов, так как новые санкции будут действовать очень долго.

Костин также считает, что, если Россия получила «красную карточку», то Китай — пока только «желтую».

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