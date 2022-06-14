Bloomberg: турбина «Северного потока» не вернулась из Канады из-за санкций

Оборудование для функционирования газопровода «Северный поток» не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за санкций, передает Bloomberg.

«Турбина производства Siemens Energy AG в настоящее время не может быть возвращена с технического обслуживания в Канаде из-за санкций», — сообщает агентство.

По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена из России за границу.

Ранее сообщалось, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» будет приостановлена на срок до двух недель во время плановой инспекции в июле. При этом отмечается, что газоснабжение Германии происходит «в привычных объемах».

До этого компания «Газпром» уменьшила поставки газа по «Северному потоку» в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (ФРГ) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающего агрегата и обнаруженными неисправностями двигателей.