Власти ФРГ берут Gazprom Germania под долгосрочное управление и обеспечат ей заем

Правительство Германии решило взять компанию Gazprom Germania GmbH под долгосрочное внешнее управление и обеспечить ей многомиллиардный заем для спасения от возможного банкротства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ.

«Ведомство федерального канцлера, Министерство по делам экономики и защиты климата, а также Министерство финансов ФРГ приняли решение продлить сроки нахождения Gazprom Germania GmbH под внешним управлением на период после сентября 2022 года», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прекращение «Газпромом» поставок газа для Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях не повлияло на ситуацию с газоснабжением в Германии.

В германском ведомстве указали, что остановка поставок охватывает лишь небольшие объемы. В настоящее время по газопроводу «Северный поток — 1» транспортируется на 4% меньше газа, чем днем ранее, эти объемы газа закупают в другом месте, отметили в агентстве.

До этого «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа датской компании Ørsted и Shell Energy Europe. В компании заявили, что «Газпром» не получил оплату за поставленный в апреле газ в рублях.