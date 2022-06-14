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«Газпром нефть» разработала первую в мире биоразлагаемую канистру для моторных масел

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пресс-служба «Газпром нефти»

Специалисты «Газпром нефти» создали технологию производства экологичных биоразлагаемых канистр для моторных масел. Упаковка, состоящая из органических компонентов, утилизируется в 20 раз быстрее обычного пластика, что позволяет снизить расходы на вторичную переработку.

Тестовую партию моторного масла в экологичных канистрах выпустят на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти».

«Уже созданы опытные образцы новой биоупаковки емкостью от 1 до 5 литров – наиболее востребованной на рынке. Сейчас мы патентуем технологию для дальнейшего промышленного применения. Уверены, ее внедрение позволит применить качественно новый подход к созданию универсальной и экологически безопасной упаковки», — отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Экологичная канистра по своим свойствам не отличается от обычной пластиковой упаковки. Она сохраняет прочность в течение всего срока годности масел за счет специального бионаполнителя. Органические элементы в составе упаковки способствуют ее полному разложению после использования при воздействии солнечного света, воды и кислорода.

Биоканистра успешно прошла лабораторные тестирования на кафедре химии инновационных материалов и технологий Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

«Исследование биоразложения толстостенной пластиковой упаковки было проведено впервые – мы не нашли похожего опыта нигде в мире. В результате испытаний гипотеза специалистов Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти» подтвердилась: после добавления компонента на основе растительного сырья в состав полимерной канистры время естественного разложения пластика сократилось с 400 до 20 лет», — заявил заведующий научной лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат химических наук Петр Пантюхов.

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