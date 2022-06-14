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В Санкт-Петербурге открылся автозаправочный комплекс «Роснефти» нового формата

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rosneft.ru

Компания «Роснефть» открыла первый в Санкт-Петербурге автозаправочный комплекс нового формата «Зерно», сообщает пресс-служба компании. Комплекс расположен вблизи Лахта-центра.

«В новой концепции АЗС главный акцент сделан на технологичность, экологичность и комфорт. Территория и основное помещение комплекса поделены на функциональные зоны, что повысило скорость и удобство обслуживания клиентов. Для жителей мегаполиса, которые ценят время и комфорт, «Роснефть» оборудовала часть основного зала АЗК под многофункциональный офис с возможностями печати и копирования документов, устройствами для подзарядки гаджетов и беспроводным интернетом», — говорится в сообщении.

Так, новый заправочный комплекс включает в себя весь набор цифровых сервисов для дистанционной заправки автомобиля или заказа еды навынос. Также там установлены плазменные информационные панели, которые позволяют клиенту, не выходя из машины, получать актуальную информацию о доступных сервисах и услугах.

В меню кафе - завтраки, салаты и закуски, супы, десерты. Посетители кафе имеют возможность сделать заказ через мобильный телефон, отсканировав QR-код. Также есть возможность приобрести горячие блюда, выпечку, хот-доги, сэндвичи, закуски, десерты и напитки в мобильном фудтраке на территории АЗК. Кроме того, на АЗС установлена высокотехнологичная роботизированная система приготовления кофе, установленная в зоне кафе.

Новая розничная экосистема «Роснефти» расположена на популярном автомобильном туристическом направлении вдоль Финского залива. Для клиентов доступны все виды современного и высококачественного автомобильного бензина Pulsar, а также дизельное топливо. Все нефтепродукты проходят многоступенчатый контроль качества «Роснефти». На территории АЗК установлена станция для быстрой зарядки электромобилей мощностью 98 кВт.

Кроме того, новый комплекс соответствует всем современным требованиям экологической и промышленной безопасности. На территории станции установлена инсталляция «Белые медведи» с информацией о мероприятиях, реализуемых компанией для изучения и сохранения этого краснокнижного вида арктических животных.

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