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Кудрин рассказал о бюджетных нарушениях на сумму 676,5 млрд рублей

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kremlin.ru

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, что регулятор выявил нарушения при исполнении бюджета на прошлый год, передает сайт Кремля.

«При оценке бюджета <...> нашли нарушений на 676 млрд руб. В основном это бухгалтерский учет. Большинство было исправлено в ходе самой проверки <...>. Очень часто это постановка на учет имущества, построенных зданий: затягивается, бывает, на месяцы и даже годы, и мы отмечаем эти вещи», — рассказал руководитель главного аудиторского органа РФ.

По его словам, часто фиксировалась нарушения по части эксплуатации тех зданий, которые еще не ставились на учет.

Кудрин добавил, что впервые за пять лет кабмин «на 97,5% выполнил бюджет», несмотря на рост трат в рамках антикризисных мер.

«Остатков, неисполненных расходов мы насчитали 645 млрд. Я хочу напомнить, что в прошлом году это был триллион. 645 млрд – это оставшееся ресурсы, как правило, это законтрактованные уже вещи, которые переходят на очередной год. Есть где-то и то, что не успели законтрактовать даже», — пояснил глава Счетной палаты, подчеркнув наличие положительной динамики по сокращению таких остатков.

Ранее Кудрин отмечал, что Счетная палата пока не видит способов, которые помогли бы поддержать экономику РФ.

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