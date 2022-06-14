Вучич заявил, что Сербия с 1 ноября из-за санкций не сможет импортировать нефть из России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что уже этой осенью страна не сможет импортировать нефть из РФ в связи с новыми пакетом санкций ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сербского лидера, ограничения на поставки нефтяных ресурсов начнутся с 1 ноября.

«С 1 ноября мы не сможем импортировать российскую нефть согласно ныне действующим санкциям, а кто знает, какие санкции будут приняты до того времени», — добавили Вучич.

Как добавил президент, нефть требуется для тепла и снабжения электричеством страны.

«Только в Обреноваце (ТЭС Тент-А) ежедневно расходуется 350 тонн мазута, так как уголь недостаточно сух и качественен», — обратил внимание политик.

Ранее Вучич заявил, что антироссийские санкции ЕС «вытащили из кармана» Сербии $600 млн. Он указал, что сербские власти «не официально, но де-факто ввели чрезвычайное положение».