Поставки газа в Европу по «Северному потоку» могут сократиться на 22%

Поставки газа в Европу через газопровод «Северный поток» в понедельник, 13 июня, могут сократиться на 22%. Об этом свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG.

На 13 июня поставки газа запланированы в размере 4,7 млн кубометров в час, что чуть больше 113 млн кубометров за сутки. Этот показатель на 22% меньше, чем было днем ранее, когда объем поставок был на уровне 145 млн кубометров газа. В среднем же майский уровень был на 34% выше и держался на уровне 170 млн кубометров.

По данным же «Оператора ГТС Украины», поставка газа через Украину будет на уровне предыдущих дней. На 13 июня заявка на прокачку газа составила 41,9 млн кубометров.

6 июня заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов заявил, что Россия может возобновить свои поставки газа в Прибалтику уже с осени из-за ситуации на рынке газа в Европе.