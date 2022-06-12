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Миронов призвал повысить НДФЛ для сверхбогатых до 18%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Глава »Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что люди с высокими доходами должны платить больше налогов.

Он напомнил, что с прошлого года граждане с доходом более 5 млн руб. в год должны платить повышенные налоги в размере 15%.

«Теперь надо двигаться дальше. Мы предлагаем принять поправки в Налоговый кодекс, которые позволят собирать дополнительные налоги. Считаю, что сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов более 50 миллионов рублей в год», — написал Миронов в Telegram-канале.

Вместе с тем партия предложила полностью освободить от уплаты НДФЛ граждан с доходами ниже прожиточного минимума. По словам Миронова, россиян, живущих за чертой бедности, насчитается более 20 млн.

Ранее в Госдуме предложили поднять потолок дохода для налоговых вычетов на детей.

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