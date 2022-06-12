Владелец бывшего McDonald's Говор заявил об инвестициях в бизнес в размере ₽7 млрд

В сеть ресторанов «Вкусно и точка», которые являются преемниками McDonald's в России, будет вложено около 7 млрд руб. в виде инвестиций. Об этом заявил владелец сети Александр Говор, передает РИА «Новости».

«Что касается инвестиций, да, у нас в ближайшее время только в этом году мы должны по плану инвестировать порядка 6,5-7 миллиардов рублей в развитие нашего бизнеса», — отметил Говор.

По его словам, возможет вариант, когда будут приглашаться партнеры, если это будет необходимо для развития бизнеса. При этом, в таком вопросе, лучше всего не жадничать.

close На открытии ресторана «Вкусно и точка» на месте бывшего «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве, 12 июня 2022 года Во время открытия ресторана «Вкусно и точка» на месте бывшего «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве, 12 июня 2022 года Внутри ресторана «Вкусно и точка» на Пушкинской площади в Москве Во время открытия ресторана «Вкусно и точка» на месте бывшего «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве, 12 июня 2022 года Пресс-конференция на открытии ресторана «Вкусно и точка» на месте бывшего «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве, 12 июня 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Ранее в воскресенье гендиректор сети ресторанов «Вкусно и точка» Олег Пароев рассказал, будет ли возобновлена возможность купить еду из вновь открытых заведений, не выходя из дома. По его словам со временем сеть доставки будет развернута. Она будет запущена через несколько дней — недель после открытия предприятия.

До этого в сети ресторанов обновили приложение доставки. Пользователи заметили разницу в ценах, указанных в приложении. В пресс-службе заявили, что цены определяются автоматически, исходя из того, какой ресторан находится ближе всего к пользователю.