Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Аналитик Юшков отверг возможность снижения цен на газ в Европе до $300... 13:32
Елизавета II стала второй в списке самых долго правящих монархов в истории 13:27
Берлускони рассказал о звонках Путину из-за Украины 13:24
Тренер, которого мог подписать «Краснодар», договорился о двухлетнем контракте... 13:20
МО РФ показало видео пуска ракет «Калибр» с фрегата ЧФ по военным... 13:19
В ДНР заявили, что шахта им. Скочинского в Донецке обесточена из-за обстрелов 13:07
Анита Цой рассказала, за что ударила своего будущего мужа на свидании 13:07
NYT: Байдену не стоит баллотироваться на пост президента США в 2024 году 12:59
Путин заявил, что россиян объединяют патриотизм и ценности 12:57
Baza: в Брянской области неизвестные пытались подорвать нефтепровод «Дружба» 12:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Владелец бывшего McDonald's Говор заявил об инвестициях в бизнес в размере ₽7 млрд

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В сеть ресторанов «Вкусно и точка», которые являются преемниками McDonald's в России, будет вложено около 7 млрд руб. в виде инвестиций. Об этом заявил владелец сети Александр Говор, передает РИА «Новости».

«Что касается инвестиций, да, у нас в ближайшее время только в этом году мы должны по плану инвестировать порядка 6,5-7 миллиардов рублей в развитие нашего бизнеса», — отметил Говор.

По его словам, возможет вариант, когда будут приглашаться партнеры, если это будет необходимо для развития бизнеса. При этом, в таком вопросе, лучше всего не жадничать.

Ранее в воскресенье гендиректор сети ресторанов «Вкусно и точка» Олег Пароев рассказал, будет ли возобновлена возможность купить еду из вновь открытых заведений, не выходя из дома. По его словам со временем сеть доставки будет развернута. Она будет запущена через несколько дней — недель после открытия предприятия.

До этого в сети ресторанов обновили приложение доставки. Пользователи заметили разницу в ценах, указанных в приложении. В пресс-службе заявили, что цены определяются автоматически, исходя из того, какой ресторан находится ближе всего к пользователю.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть