Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Елизавета II стала второй в списке самых долго правящих монархов в истории 13:27
Берлускони рассказал о звонках Путину из-за Украины 13:24
Тренер, которого мог подписать «Краснодар», договорился о двухлетнем контракте... 13:20
МО РФ показало видео пуска ракет «Калибр» с фрегата ЧФ по военным... 13:19
В ДНР заявили, что шахта им. Скочинского в Донецке обесточена из-за обстрелов 13:07
Анита Цой рассказала, за что ударила своего будущего мужа на свидании 13:07
Владелец бывшего McDonald's Говор заявил об инвестициях в бизнес в размере... 13:05
NYT: Байдену не стоит баллотироваться на пост президента США в 2024 году 12:59
Путин заявил, что россиян объединяют патриотизм и ценности 12:57
Baza: в Брянской области неизвестные пытались подорвать нефтепровод «Дружба» 12:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Норвегия может приостановить добычу нефти из-за забастовки рабочих

close
100%
Depositphotos

Уровень добычи нефти в Норвегии может снизиться из-за проведения забастовки рабочими морских месторождений. Об этом сообщает Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG).

Уточняется, что забастовка может начаться из-за недовольства рабочих уровнем своей заработной платы. Из 7,5 тыс. работников предприятий о начале забастовки объявили 845 человек.

По данным профсоюзов, забастовка начнется 12 июня при провале переговоров с работодателями по поводу повышения зарплаты. Кроме того, к этой забастовке в будущем может присоединиться еще больше рабочих.

В конце мая Украина решила продлить соглашение с Венгрией об импорте газа до конца марта 2023 года. В пресс-службе «Оператора ГТС Украины» добавили, что благодаря этому поставщики газа могут бронировать новые квартальные мощности ради доставки газа для нужд страны. Кроме того, с января 2022 года поставки из Венгрии уже составили 46% импорта газа на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть