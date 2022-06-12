Норвегия может приостановить добычу нефти из-за забастовки рабочих

Уровень добычи нефти в Норвегии может снизиться из-за проведения забастовки рабочими морских месторождений. Об этом сообщает Норвежская нефтегазовая ассоциация (NOG).

Уточняется, что забастовка может начаться из-за недовольства рабочих уровнем своей заработной платы. Из 7,5 тыс. работников предприятий о начале забастовки объявили 845 человек.

По данным профсоюзов, забастовка начнется 12 июня при провале переговоров с работодателями по поводу повышения зарплаты. Кроме того, к этой забастовке в будущем может присоединиться еще больше рабочих.

В конце мая Украина решила продлить соглашение с Венгрией об импорте газа до конца марта 2023 года. В пресс-службе «Оператора ГТС Украины» добавили, что благодаря этому поставщики газа могут бронировать новые квартальные мощности ради доставки газа для нужд страны. Кроме того, с января 2022 года поставки из Венгрии уже составили 46% импорта газа на Украину.