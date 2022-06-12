Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Финансист Волкова заявила о большой переплате при покупке жилья... 12:01
ВКС России уничтожили украинские ЗРК «Бук-М1», две батареи РСЗО и три Су-25 11:59
Минобороны России сообщило о перехвате ракет «Точка-У» в Херсонской... 11:58
ВМФ РФ уничтожили крупный склад поставленного Киеву Западом оружия 11:57
Светлана Журова призналась, что пережила замершую беременность 11:55
Салихова: Суперкубок для «Спартака» в Петербурге как гастроли, нас... 11:53
В Россию прибыло более 1,8 млн беженцев из Донбасса и с Украины 11:52
Гендиректор «Вкусно и точка» рассказал о сроках запуска доставки еды 11:52
В британском правительстве потребовали от принца Чарльза не высказываться... 11:49
Восьмилетний мальчик выжил в ДТП с двумя погибшими в Омской области 11:47
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В «Газпроме» рассказали, что подают в Европу 41,9 млн кубометров газа через Украину

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов рассказал журналистам, что компания направляет газ в Европу через станцию «Суджа» и Украину, сообщает ТАСС.

«Газпром» осуществляет подачу газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,9 млн куб. м на 12 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — сказал он.

По словам Куприянова, причина отклонения в «форс-мажорных обстоятельствах». Украинская сторона уведомила, что не может контролировать компрессорную станцию «Новопсков» в Луганской области.

В «Газпроме» не увидели оснований для таких выводов и не получали доказательств форс-мажорной ситуации. Как отметил Куприянов, все объемы транзита невозможно перенести на станцию «Суджа» из-за особенностей потоковой схемы. Кроме того, он заявил, что санкции не позволяют прокачивать газ через территорию Польши.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что все потребители газа, не пожелавшие оплатить счета по новому алгоритму, были отключены.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть