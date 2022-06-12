В «Газпроме» рассказали, что подают в Европу 41,9 млн кубометров газа через Украину

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов рассказал журналистам, что компания направляет газ в Европу через станцию «Суджа» и Украину, сообщает ТАСС.

«Газпром» осуществляет подачу газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,9 млн куб. м на 12 июня. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — сказал он.

По словам Куприянова, причина отклонения в «форс-мажорных обстоятельствах». Украинская сторона уведомила, что не может контролировать компрессорную станцию «Новопсков» в Луганской области.

В «Газпроме» не увидели оснований для таких выводов и не получали доказательств форс-мажорной ситуации. Как отметил Куприянов, все объемы транзита невозможно перенести на станцию «Суджа» из-за особенностей потоковой схемы. Кроме того, он заявил, что санкции не позволяют прокачивать газ через территорию Польши.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что все потребители газа, не пожелавшие оплатить счета по новому алгоритму, были отключены.