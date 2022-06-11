Observer: в Британии из-за рекордных цен на бензин опасаются дефицита водителей

В Великобритании рекордно высокие цены на бензин и дизель могут привести к резкому сокращению числа водителей, которые работают на своих автомобилях, в их числе и таксисты. Об этом сообщает еженедельная газета The Observer со ссылкой на представителей профсоюзов.

Отмечается, что из-за резкого увеличения стоимости топлива таксисты и личные водители вынуждены устраиваться на вторую работу или трудиться шесть дней в неделю, чтобы покрыть расходы на бензин.

9 июня стоимость полной заправки семейной машины в среднем достигла £100 (около $125). Причем цены продолжают и дальше расти, несмотря на сокращение топливного сбора на 5 пенсов за литр на период до марта 2023 года.

По информации газеты, уровень инфляции в Великобритании в апреле достиг 40-летнего максимума в 9%. По оценкам Банка Англии, до конца года он достигнет 10%.

Ранее сообщалось, что средняя цена на бензин в Великобритании в очередной раз стала рекордной за всю историю ведения статистики, увеличившись до £1,785 ($2,24) за литр. Стоимость дизеля тоже увеличилась до рекордных £1,852 за литр ($2,31). Год назад бензин и дизель в Великобритании в среднем отпускали за £1,29 и £1,31 за литр соответственно.