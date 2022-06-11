В Госдуме предрекли крах экономикам стран Запада и Японии из-за санкций против РФ

Экономика США, Японии, ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Канады продолжает трещать под нагрузкой введенных против России санкций. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, за первый квартал текущего года в США зарегистрировано падение валового внутреннего продукта на 1,5%, а инфляция достигла максимального уровня с декабря 1981 года, увеличившись до 8,6%.

Володин уверен, что разрыв Соединенными Штатами их союзниками существующих экономических отношений стал причиной формирования новых точек роста в мире.

«Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы считает, что США сами создали условия, чтобы государства, нацеленные на равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали с Российской Федерацией «новую большую восьмерку».

«Проседая» в экономическом плане, США продолжают создавать напряженность в мире. Делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других.

А это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире», — подытожил Володин.

Ранее Володин заявил, что ЕС исчерпал арсенал средств по сдерживанию развития РФ.