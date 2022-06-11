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Глава Минвостокразвития Чекунков: расширение Восточного полигона будет выполнено к 2024 году

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Руководитель Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что поставленная президентом России задача нарастить пропускную способность Восточного полигона до 180 миллионов тонн к 2024 году будет выполнена. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент поставил задачу ещё в 2018 году расширить пропускную способность до 180 миллионов тонн, и она будет достигнута», — рассказал министр.

По его словам, загруженность Восточного полигона связана, в том числе, с естественным темпом увеличения грузопотока на Восток из-за благоприятной конъюнктуры рынка. Кроме того, по его словам, сказалась и активная работа компаний - резидентов территорий опережающего развития, которые сейчас дают заявки на перевозку грузов на десятки миллионов тонн.

Ранее Чекунков заявил, что торгово-экономические отношения Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, приостановленные из-за санкционного давления, со временем восстановятся.

По его мнению, должно пройти какое-то количество времени и тогда торгово-экономические связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом будут глубокими и разнообразными.

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