Байден заявил, что США в 2023 году будут добывать рекордные объемы нефти

Соединенные Штаты в 2023 году будут добывать рекордные объемы нефти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распространенное Белым домом письмо с заявлением президента США Джо Байдена.

Отмечается, что власти поддерживают контакт с американскими нефтегазовыми компаниями с тем, чтобы те нарастили добычу. «В следующем году Соединенные Штаты будут добывать рекордный объем нефти, и я работаю с отраслью, чтобы ускорить эту добычу», — сказал президент. Байден не указал, о каких конкретно объемах нефти может идти речь.

Заявление американский лидер сделал в связи с тем, что инфляция в стране достигла 8,6% в годовом выражении. В этом президент винит ситуацию на Украине.

Он призвал Конгресс принять законопроекты, которые, по его мнению, помогут снизить инфляцию. Речь идет, в том числе о проекте налоговой реформы, который должен заставить самых богатых американцев и крупные корпорации платить в бюджет больше.

Ранее 10 июня The New York Post со ссылкой на опрос Quinnipiac University написало, что показатель одобрения работы главы государства упал до 33%, а недовольны американским лидером 55% респондентов.