Глава ЦБ исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рублевые

Глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила принудительную конвертацию валютных счетов в рублевые в российских банках. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Что касается конвертации, мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях», — сказала Набиуллина.

Ранее 10 июня председатель Центрального банка заявила, что регулятор отслеживает деятельность кредитных организаций по части обслуживания валютных счетов и готов принять меры в случае нарушений.

«То, что касается счетов и разного рода таких переводов, надо внимательно смотреть по договорам. Там разные банки приняли разные решения, мы по каждому банку сейчас разберемся в этой ситуации», — рассказала она.

9 июня Тинькофф банк сообщил о введении платы за обслуживание счетов в иностранной валюте. Комиссия начнет действовать с 23 июня и распространится на счета в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания составит 1% в месяц при балансе выше 1000 условных единиц в валюте счета.

За день до этого Райффайзенбанк заявил, что с 30 июня вводит комиссию в 0,2% в месяц за использование валютных счетов, на которых хранятся от 5 тыс. условных единиц.