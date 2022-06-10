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Инфляция в США ускорилась в мае до максимума с конца 1981 года

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Depositphotos

Потребительские цены в США выросли в мае на 8,6% относительно того же месяца прошлого года, что является максимальным значением с декабря 1981 года. Информацию об этом сообщила пресс-служба американского Минтруда.

Аналитики, которых опрашивало агентство Bloomberg, в среднем ожидали роста потребительских цен в стране на 8,3%.

Уточняется, что больше всего в США подскочили цены на энергоносители — 34,6%. Это максимальное повышение с сентября 2005 года. Продукты увеличились в цене на 10,1%. Темпы роста впервые превысили 10% с конца марта 1981 года. Стоимость машин выросла на а 12,6%. Цена подержанных автомобилей и грузовиков увеличилась на 16,1%.

Ранее 10 июня пресс-служба Статистического управления Дании сообщила, что в стране зафиксировали рекордный за последние 39 лет уровень инфляции. Впервые с мая 1983 года показатель составил 7,4 %.

В тот же день пресс-служба Чешского статистического управления сообщила, что инфляция в стране в мае достигла рекордных значений за последние почти 30 лет и в годовом выражении составила 16%, против 14,2% в апреле.

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