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ЦБ проверит законность введения комиссий по валютным счетам в российских банках

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Максим Блинов/РИА «Новости»

ЦБ на фоне введения комиссии в ряде банков за обслуживание валютных счетов заявил, что кредитные организации не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

«По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения», — говорится в публикации на сайте регулятора.

Также Центробанк напомнил, что одностороннее изменение условий договора банкового вклада, в том числе введение или увеличение комиссии, является нарушением закона о банках и банковской деятельности.

«Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам», — подчеркнули в Банке России.

При этом в пресс-релизе отмечается, что после введения санкций операции с валютой могут нести риски как для кредитных организаций, так и для граждан, поэтому банки продолжат уменьшать объем своих валютных операций или отказаться от предложений клиентам валютных продуктов вовсе.

9 июня Тинькофф банк сообщил о введении платы за обслуживание счетов в иностранной валюте. Комиссия начнет действовать с 23 июня и распространится на счета в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания составит 1% в месяц при балансе выше 1000 условных единиц в валюте счета.

За день до этого Райффайзенбанк заявил, что с 30 июня вводит комиссию в 0,2% в месяц за использование валютных счетов, на которых хранятся от 5 тыс. условных единиц.

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