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Глава Минфина США заявила, что санкции против РФ провоцируют рост цен на бензин и продукты

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Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские санкции в отношении России провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Об этом она сообщила в ходе дискуссии на площадке газеты New York Times, передает РИА «Новости».

«Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива», – сказала она.

При этом Джанет Йеллен заверила, что ожидать существенного снижения цен на топливо в США в краткосрочной перспективе не стоит.

Министр прогнозирует замедление экономического роста в США из-за происходящих в мире событий.

Она также выразила уверенность в том, что рецессий в экономике США не будет.

Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявлял, что цены на энергоресурсы могут достигнуть «невиданных уровней», если полностью убрать российские нефть и газ с мирового рынка.

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