В состав совета директоров Центробанка Саудовской Аравии впервые вошла женщина

Шейла ар-Рувейли стала первой женщиной, которая вошла в совет директоров Центробанка Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление Центрального банка королевства.

До этого ар-Рувейли занимала пост финансиста нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Карьеру в этом нефтяном предприятии она начала в 1998 году. За это время сменила ряд руководящих должностей.

В 2018 году женщина стала магистром делового администрирования в Массачусетском технологическом институте (США).

По данным Al Arabiya, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд дал согласие на назначение негосударственных служащих членами совета директоров ЦБ королевства. Кроме ар-Рувейли в совет вошли еще четыре человека.

В конце мая телеканал Al Arabiya сообщил, что лоукостер из Саудовской Аравии flyadeal выполнил первый в истории страны рейс, экипаж которого состоял только из женщин.

Как объявил представитель компании Эмад Эскандарани, это поворотный момент для женщин, обретающих все больше возможностей в стране.