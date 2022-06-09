Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства на ₽551,4 млрд

Резервный фонд правительства будет увеличен на 551,4 млрд руб. ради реализации мероприятий по стабилизации экономики. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности развития экономики в условиях внешних ограничений», — отметили в документе.

Там также указали, что резервный фонд увеличится благодаря дополнительным доходам от нефти и газа, которые будут получены в 2022 году. При этом правительство может оперативно реагировать на изменения экономической ситуации ради поддержки граждан и бизнеса.

7 июня ТАСС, ссылаясь на полученный документ сообщили, что резервный фонд правительства в 2022 году пополнится почти на 635 млн руб. из-за возвращения в Россию командировочных работников зарубежного аппарата министерства иностранных дел (МИД).