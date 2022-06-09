Суд Европейского союза не удовлетворил иски ПАО «Красный Октябрь» к польской кондитерской компании Spoldzielnia Pokoj о признании недействительными двух товарных знаков Krowka. Информация опубликована сайте Британского и Ирландского института правовой информации.

Суд признал недействительным апелляцию, заявив об отсутствии «концептуального сходства» товарного знака Krowka с московскими конфетами «Коровка», и полностью отклонил иск «Красного Октября».

Из материалов дела следует, что Spoldzielnia Pokoj зарегистрировала торговые марки в сентябре 2016 года. В марте 2018 года «Красный октябрь» подал жалобу в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза на компанию с требованием признать марки недействительными. В 2019 году было удовлетворена жалоба по одному товарному знаку, признав сходство этикеток. Решение оспорили обе стороны. В результате суд принял сторону польского производителя.

Впервые ирис с начинкой из молочной помадки стали производить в Польше в 1920-х годах под названием Krowka. Российская «Коровка» производится фабрикой »Рот Фронт» с 1951 года.

Ране сообщалось, что «Рот Фронт» подала в суд на Roshen из-за обертки конфет «Ромашка».