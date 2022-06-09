Дегтярев пообещал «печь» самолеты SSJ «как пирожки»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал в интервью ТАСС, что «все идет по плану» с производством самолетов Sukhoi Superjet 100 на фоне санкций против РФ.

По его словам, в конце года планируется «полностью импортозаместить» планер и часть авионики самолета.

«В 2023-м ожидаем мотор ПД-8. Зависим только от двигателистов. Они всегда задерживали выпуск самолетов. Так было и у американцев, и у британцев, и у французов, и у советских конструкторов. И в этом следуем традициям», — сказал Дегтярев.

Он также пояснил, что «по базовому образованию» является инженером авиационных двигателей и понимает, о чем говорит.

«Надеемся, с 2024-го сможем собирать по 20–40 самолетов в год. Как пирожки будем печь», — выразил надежду губернатор.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что версия самолета Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем ПД-8 может получить сертификат в конце 2023 года.