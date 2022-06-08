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Эксперт БКС спрогнозировал переток сотен миллиардов рублей со вкладов на фондовый рынок

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Инвесторы в июне могут начать снимать деньги со вкладов, открытых в феврале-марте 2022 года, и размещать их на фондовом рынке. Об этом «Газете.Ru» сообщил персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.

«Часть вкладов, открытых в феврале-марте по высоким ставкам, освобождается уже в июне. Вторая волна произойдет в начале осени. Учитывая снижение ключевой ставки с 20% до 11% и возможное снижение до 10% годовых и даже больше в эту пятницу, новые ставки по вкладам едва ли превысят 10% годовых. О двузначной доходности по ним уже говорить не придется. Даже если 5-10% от коротких депозитов перетечет на фондовый рынок, эта сумма составит сотни миллиардов рублей. В январе сумма вкладов на срок от 3 до 6 месяцев составляла приблизительно 800 млрд руб., к апрелю она увеличилась почти до 10 трлн руб.», — пояснил Чечерин.

Вторым фактором притока инвесторов, по его словам, станет начало дивидендного периода на российском рынке.

«Сейчас дивидендная доходность по российским компаниям, готовым платить дивиденды за 2021 год, на порядок выше средней ставки по депозитам – около 13-15% против 10-11% годовых. «Газпром», например, удивил рынок и обозначил дивиденды в 52,53 руб. на акцию, что по текущей рыночной цене составляет 17% дивидендной доходности. Российские дивидендные компании остаются одним из немногих способов защититься от высокой инфляции», — указал Чечерин.

По его словам, сейчас — в период неопределенности — инвесторы ведут себя осторожно. Однако часть вкладчиков определенно войдет на фондовый рынок, считает Чечерин.

«Средний оборот на московской бирже за последнюю неделю составлял порядка 20-30 млрд руб. в день. Приток активов предоставит рынку дополнительную ликвидность, особенно в ожидании летнего периода дивидендных выплат. Мы будем наблюдать процесс постепенного увеличения оборотов на бирже и рост котировок», — указал эксперт.

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