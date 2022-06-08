Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Басков заявил, что отошел от гламура 11:49
«Дочка» АФК «Система» приобрела изготовителя минералки «Архыз» за ₽450 млн 11:46
Ким Кардашьян показала фигуру в купальнике после похудения 11:45
Звезда сериала «Солдаты» Гришечкин оплатил молодой невесте пластику груди 11:44
Посол РФ: напряженность на границах Сербии возрастает 11:43
В Екатеринбурге подросток лишился зубов и порвал губы после взрыва вейпа 11:42
Премьер-министр Эстонии в шутку согласилась заменить Бориса Джонсона на его... 11:40
В Оренбурге чиновника задержали за взятку в день назначения... 11:39
Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВС Украины на Донбассе 11:35
Москвичам рассказали о погоде в День России 11:35
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минфин Франции предупредил, что высокий уровень инфляции сохранится надолго

close
100%
Stefano De Grandis/Global Look Press

Министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что высокий уровень инфляции в стране сохранится надолго, сообщает телеканал BFM TV.

«Франция сейчас переживает пик инфляции, который может продлиться в течение нескольких недель или месяцев», — заявил Ле Мер.

Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) сообщил, что инфляция во Франции достигла 5,2% за год по итогам мая. Цены на продукты выросли за год на 4,2%, на услуги — на 3,2%. Стоимость на энергоносители подскочила на 28% за год.

Ле Мер отмечает, что Франция находится на пике инфляции.

Ранее американский аналитик Клайв Крук в своей авторской колонке для Bloomberg заявил, что события на Украине могут привести к политическому и экономическому расколу среди стран Европейского союза.

На страны Европы давит инфляция, растущее экономическое давление, неполная интеграция экономик стран еврозоны, неработающие финансовые договоренности, небрежно составленные законы, расхождения в политических ценностях и отсутствие единства среди населения, указал Крук.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть