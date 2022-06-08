Минфин Франции предупредил, что высокий уровень инфляции сохранится надолго

Министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что высокий уровень инфляции в стране сохранится надолго, сообщает телеканал BFM TV.

«Франция сейчас переживает пик инфляции, который может продлиться в течение нескольких недель или месяцев», — заявил Ле Мер.

Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) сообщил, что инфляция во Франции достигла 5,2% за год по итогам мая. Цены на продукты выросли за год на 4,2%, на услуги — на 3,2%. Стоимость на энергоносители подскочила на 28% за год.

Ле Мер отмечает, что Франция находится на пике инфляции.

Ранее американский аналитик Клайв Крук в своей авторской колонке для Bloomberg заявил, что события на Украине могут привести к политическому и экономическому расколу среди стран Европейского союза.

На страны Европы давит инфляция, растущее экономическое давление, неполная интеграция экономик стран еврозоны, неработающие финансовые договоренности, небрежно составленные законы, расхождения в политических ценностях и отсутствие единства среди населения, указал Крук.