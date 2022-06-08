Bloomberg: США надеются снизить зависимость от урана из РФ, нарастив свое производство

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что американская администрация рассчитывает сократить зависимость от российского ядерного топлива за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что администрация президента США Джо Байдена подталкивает законодателей, чтобы они поддержали проект на сумму $4,3 млрд, на которую будет приобретение обогащенного урана напрямую у местных производителей. Это позволит США снизить зависимость Штатов от поставок российского ядерного топлива, утверждает агентство.

Представители Министерства энергетики США провели встречу с законодателями, отметив «необходимость срочно выделить средства» из бюджета, говорится в публикации. Отмечается, что «перебои в поставках обогащенного урана из России могут привести к перебоям в работе промышленных ядерных реакторов».

Ранее стало известно, что энергетическую безопасность Соединенных Штатов может ожидать крах после запрета на поставки российской нефти и возможных ответных ограничений.