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ЦБ разрешил россиянам переводить за рубеж до $150 тыс. в месяц

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Банк России со среды, 8 июня, поднимает порог по сумме переводов за рубеж для физических лиц. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как говорится в заявлении Центробанка РФ, в течение календарного месяца физлица имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. При этом нерезидентам-физическим лицам из дружественных стран разрешается перечислять на зарубежные счета такую же сумму.

Ранее лимит по переводам на зарубежные счета для физлиц составлял $50 тыс.

В ЦБ напомнили, что ограничения установлены до 30 сентября 2022 года.

7 июня стало известно, что подкомиссия при Минфине России дала экспортерам право зачислять валютную выручку на зарубежные счета.

До этого российский ЦБ предложил ввести двухдневный «период охлаждения», когда банки будут обязаны остановить денежные переводы на счета, используемые дропперами.

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