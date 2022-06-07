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Шольц назвал невозможным снятие санкций с Минска за согласие на транзит зерна с Украины

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Michele Tantussi/Pool/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что согласие Белоруссии на транзит через ее территорию украинского зерна в порты балтийских стран не может быть причиной для отмены санкций против Минска. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не должно стать предлогом для отзыва санкций», — сказал он, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе.

Также канцлер не исключил варианта с поиском решения по вывозу зерна через порты самой Украины, отметив, что это сложная задача.

«Попытаемся при участии ООН выработать правила, как это могло бы осуществляться», — добавил Шольц.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили по телефону проблему вывоза зерна с Украины.

В ходе беседы Лукашенко заявил о готовности Минска к поставкам зерна в порты Германии, Польши, прибалтийских стран и РФ через территорию Белоруссии. Но лишь при условии, что там можно будет грузить и белорусские товары.

При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна не готова поставлять зерно через территорию Белоруссии из-за больших сомнений в целесообразности транспортировки в таком формате.

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