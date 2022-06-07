Украина нарастила экспорт масла и зерна на 80% в мае

Совокупный объем экспорта зерна с Украины в мае вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«В мае 2022 года Украина отгрузила на экспорт всеми видами транспорта более 1,743 млн тонн зерновых, масличных и продуктов переработки, что составляет 180% от апрельского объема 2022 года»,— отметили в пресс-релизе.

Там также указали, что экспорт зерна многократно сократился по сравнению с прошлым годом, несмотря на позитивную динамику.

Ранее во вторник издание Yeni Şafak со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи сообщило, что власти страны готовятся приобретать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%.