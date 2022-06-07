Свинцовые заводы России могут закрыться из-за прекращения экспорта

Российские предприятия по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

Собеседники издания отметили, что остановка экспорта и падение спроса послужили причиной скопления огромных запасов свинца на заводах. На некоторых предприятиях загрузка упала на 30% от мощности.

Эксперты сошлись во мнении, что при перенаправлении экспорта на Восток, в частности в Китай, могут появиться сложности. Речь идет о том, что большинство заводов по производству свинца находятся в Центральной России, поэтому при поставках в Китай могут возникнуть проблемы с логистикой.

Аналитики посчитали, что хорошим решением проблемы была бы покупка государством свинца в госрезерв, так как это не потребует больших вложений. Кроме того, с учетом инфляции в мире партии металла можно будет обменять на оборудование в дружественных странах.

В конце мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение исполнительному директору ассоциации «Русская сталь» Алексею Сентюрину за пессимистичный прогноз по поводу снижения производства.