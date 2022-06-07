Курс японский иены к доллару достиг двадцатилетнего минимума

Курс японской иены к доллару упал до минимального за более чем 20 лет значения, опустившись до отметки в 132,18–132,21 иены за доллар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

После открытия торгов в Токио японская валюта падала до отметки 141,9–141,37 иены за евро, отмечает агентство.

Глава Минфина страны Сюнъити Судзуки заявил, что власти «с высокой обеспокоенностью» следят за тенденциями курса иены и «за возможным негативным эффектом, которое это может иметь на японскую экономику».

Ранее сообщалось, что из-за антироссийских санкций потери трех ведущих банковских групп Японии Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho по итогам 2021 финансового года превысили 350 млрд иен (более $2,7 млрд). У этих финансовых учреждений общая сумма средств, выделенных на проекты, связанные с Россией, в том числе неиспользованные кредитные линии, достигла 1 трлн иен (более $7,7 млрд). В Sumitomo Mitsui также обеспокоены риском конфискации своей дочерней компании в РФ.