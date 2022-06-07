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Власти Японии впервые за 7 лет призвали граждан экономить электроэнергию

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Eugene Hoshiko/AP

Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что власти Японии призывают граждан по всей стране по возможности экономить электричество этим летом. Об этом сообщает ТАСС.

«Этим летом коэффициент предложения и спроса на электроэнергию снизится в трех регионах страны — Токио, Тохоку и Тюбу — до предельных 3,1%. Зимой же мы ожидаем, что этот показатель будет отрицательным. Таким образом, мы призываем по возможности экономить электроэнергию по всей стране», — заявил Хагиуда по итогам министерского совещания.

Японские власти пока что не ставят конкретных целей по экономии энергии, однако не исключают, что крупные компании могут ввести ограничения на ее использование.

Ранее сообщалось. что дефицит электроэнергии в Японии, крупнейший с катастрофы на АЭС «Фукусима-1», ожидает более 1,1 млн жилых домов зимой 2022/2023 года.

После аварии на «Фукусима-1» весной 2011 года по распоряжению властей началось проведение проверок надежности всех атомных электростанций страны. И хотя после этого реакторы работали в течение некоторого времени, с осени 2013 года в стране продолжился период «нулевой ядерной генерации». До 2015 года правительство Японии, готовясь к прохождению пикового сезона потребления, регулярно провозглашало период экономии электроэнергии.

Процесс перезапуска АЭС в Японии все еще идет крайне медленно — несмотря на указ кабмина, местные власти в префектурах отказывают энергокомпаниям в возобновлении работы.

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