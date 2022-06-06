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Delivery Club обжалует решение суда о незаконности сервисного сбора

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Delivery Club

Сервис доставки Delivery Club обжалует решение суда, вновь признавшего незаконным сервисный сбор, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

18 марта Арбитражный суд Москвы признал сервисный сбор Delivery Club незаконным, в компании обжаловали это решение. Однако суд второй инстанции постановил оставить решение без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

«Мы не согласны с решением суда и будем его обжаловать в кассационной инстанции», — заявил представитель сервиса.

В пресс-службе пояснили, что сбор «необходим, чтобы финансировать развитие ИТ-систем, работу служб поддержки и других подразделений, без которых в принципе невозможно функционирование сервисов». Там подчеркнули, что сервисный сбор является общепринятой мировой практикой не только среди российских и зарубежных сервисов доставки, но и среди туристических сервисов и e-commerce компаний из других сегментов.

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