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Фонд Константина Хабенского стал партнером проекта «Мили милосердия» Аэрофлота

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Авиакомпания «Аэрофлот» и благотворительный фонд Константина Хабенского заключили договор о партнерстве в рамках проекта «Мили милосердия», сообщает пресс-служба перевозчика.

Теперь участники программы «Аэрофлот бонус» смогут перечислять свои мили на счет благотворительного фонда, где их используют для оформления авиабилетов в соответствии с нуждами организации. Это поможет фонду организовывать перевозки пациентов на обследования и лечение, обеспечивать доставку лекарств и средств реабилитации, оказывать содействие врачам в поездках для проведения операций и консультаций.

«Мы глубоко признательны нашим пассажирам–участникам программы «Аэрофлот Бонус», которые жертвуют накопленные мили в помощь тем, кто в ней особенно остро нуждается. Каждая пожертвованная миля — это чей-то шанс исполнить свою мечту, победить болезнь, сохранить жизнь. Я благодарю за это каждого участника проекта. Теперь адресатами вашей помощи могут стать и подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского», — прокомментировал заключение соглашения генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Основатель благотворительного фонда Константин Хабенский, в свою очередь, отметил, что для прохождения лечения и реабилитации детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга необходимо добраться до клиник и специализированных центров в различных городах России, а после этого вернуться домой. Теперь благодаря партнерству с «Аэрофлотом» сделать это будет гораздо проще, подчеркнул он.

«Также мили необходимы врачам для прохождения курсов повышения квалификации и участия в научных конференциях, а экспертам и команде фонда — для развития сотрудничества с региональными клиниками и организации образовательных проектов фонда, проходящих в разных уголках страны», — заключил Хабенский.

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