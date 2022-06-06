Инфляция в Таиланде в мае побила рекорд 2008 года из-за роста цен на нефть

Инфляция в Таиланде в мае превысила рекорд 14-летней давности и в мае составила 7,1%. Об этом сообщает Bloomberg.

В агентстве отметили, что показатель стал самым высоким с июля 2008 года и вырос с 4,7% в апреле до 7,1% в мае. Это произошло из-за роста цен на нефть и подорожания логистики.

В публикации указали, что больше всего подорожала энергия. Цены на нее в мае выросли на 37,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Практически на треть выросли цены на электричество, топливо и водоснабжение. Почти 20% роста показали цены на мясо.

Майская инфляция в Таиланде оказалась более чем в два раза выше целевых показателей Центрального банка Таиланда, которые прогнозировались на уровне 1-3%.

3 июня пресс-служба Турецкого статистического института (TUIK) сообщила, что индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, в Турции по итогам мая в годовом исчислении вырос до 73,5%. За месяц до этого показатель составлял 69,97%.