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В Омане пожелали удвоить добычу нефти за два года

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Depositphotos

В ближайшие два или три года Оман может увеличить добычу нефти в два раза из-за открытых месторождений. Об этом сообщает госагентство Oman News, ссылаясь на слова министра энергетики и природных ресурсов страны Мухаммеда бен Хамад ар-Румхи.

«В Омане открыли новые месторождения нефти. Благодаря этому страна сможет нарастить добычу вдвое, до 100 тыс. баррелей в сутки, за ближайшие два-три года», — отметил министр.

По его словам, несмотря на спецоперацию России на Украине, цена на нефть до конца 2022 года не изменится.

В агентстве добавили, что запасы сырой нефти в Омане оцениваются в 5,2 млрд баррелей. Запасы газа составляют 24 трлн куб. футов (около 679,6 млрд кубометров).

В начале июня Bloomberg сообщил, что Оман будет использовать избыточный газ для добычи биткоина, сокращая вредные выбросы в атмосферу. Суверенный фонд благосостояния купил за $350 млн долю в американской компании Crusoe Energy Systems Inc, которая занимается майнингом криптовалюты с использованием попутного природного газа.

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