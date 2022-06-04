Лавров заявил, что у России нет никаких потерь бюджета из-за нефтяных санкций Евросоюза

В России не зафиксировали никаких потерь бюджета с связи с нефтяными санкциями Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

По его словам, напротив, Москва увеличивает продажи нефти на альтернативных европейскому рынках. Уже в этом году страна увеличит прибыль от экспорта энергоносителей.

«Что касается нас, шестого пакета (санкций), ограничений поставок углеводородов по морю. <…> У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи», — сказал глава дипведомства.

Лавров сказал, что нефть не подконтрольна политике, рынки сырья не следуют политическим «приказам», «капризам».

Глава МИД России добавил, что многим жителям Европы грозит нищета из-за инфляции и ухудшения уровня жизни в результате введенных санкций против России.

Ранее 4 июня замглавы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что Евросоюз уже начал работу над очередным — седьмым — пакетом ограничений против России. Он отметил, что санкции должны касаться газа, «который Россия еще может продавать», и банковской системы SWIFT.