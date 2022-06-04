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Производство арф в Петербурге оказалось под угрозой из-за санкций

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Мариинский театр/Михаил Вильчук

Петербургская фабрика по производству арф Resonance Harps оказалась под угрозой закрытия из-за антироссийских санкционных мер. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

В публикации отмечается, что 50% выручки компании составлял экспорт. Музыкальные инструменты поставляли в Японию, Великобританию, Францию, Германию, США и в другие страны. Издание подчеркивает, что санкции фактически заморозили экспорт арф, а иностранные банки отказываются проводить денежные операции с российскими счетами.

Эта ситуация повлияла на заморозку контрактов с Resonance Harps. По словам исполнительного директора компании Андрея Мартыненко, потеря выручки от экспорта может грозить полной остановкой производства.

Издание отмечает, что Resonance Harps является единственным предприятием, которое занимается производство концертных педальных и леверсных арф.

Ранее в Минпромторге России заявили, что продукты питания, алкоголь и табак пока не могут войти в перечень товаров для параллельного импорта.

В ведомстве добавили, что разрешение параллельного импорта на эти группы товаров может привести к росту контрафакта из-за сложности с идентификацией правообладателя такой продукции.

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Санкции против России
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