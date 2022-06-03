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Путин заявил, что Россия готова увеличить экспорт пшеницы с 37 до 50 млн тонн

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Михаил Метцель/POOL/РИА «Новости»

Россия в новом сельскохозяйственном году (начнется 1 июля 2022 года) может увеличить экспорт зерна до 50 млн тонн с 37 млн тонн в текущем сельхозгоду (заканчивается 30 июня). Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24».

«В текущем сельхозгоду мы проэкспортируем 37 млн тонн зерна, а за 2022/2023 сельхозгод, я думаю, мы поднимем экспорт до 50 млн тонн», — сказал глава государства.

В этом же интервью он отметил, что объем потенциального экспорта украинской пшеницы составляет 20 млн тонн, а реальные возможности еще ниже.

По поводу решения вопроса с вывозом зерна с территории Украины, президент сказал, что его можно было бы вывезти через Дунай или Польшу, но дешевле всего это было бы сделать через Белоруссию, что потребует снятия санкций.

В этой связи лидер государства добавил, что Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз через подконтрольные ей порты.

Также он назвал «блефом» заявления, что продовольственный кризис якобы связан с тем, что Россия препятствует вывозу зерна с Украины.

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