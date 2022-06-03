Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин заявил, что Россия не имеет отношения к ситуации с ростом цен на газ 20:14
МИД России потребовал объяснений от США по поводу передачи ВСУ вертолетов Ми-17 20:12
В Африке объемы производства продуктов могут упасть на 50% из-за ситуации... 20:08
В ВТБ отказались от выплаты дивидендов за 2021 год 19:54
Президент Сенегала заявил, что Путин будет содействовать экспорту зерна в Африку... 19:52
В МИД РФ полагают, что Украина платит за западное оружие сельхозпродукцией 19:50
Жительницу Рязани раздавило упавшей веткой дерева 19:50
В Нижнем Тагиле женщина швырнула молоток в голову игравшему во дворе ребенку 19:48
Губернатор Дюмин решил помочь школьнику в шахматной партии, но тут же проиграл фигуру 19:47
РФ с 14 июня снимает ограничения на въезд иностранцев, прибывающих... 19:37
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Reuters: Илон Маск сокращает 10% сотрудников Tesla и прекращает найм

close
100%
Global Look Press

Генеральный директор Tesla Илон Маск в письме топ-менеджерам компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия» по поводу экономики, поэтому компании нужно приостановить наем новых людей и сократить 10% сотрудников. Об этом сообщает Reuters.

На конец 2021 года в Tesla работало почти 100 тыс. человек, то есть речь может идти о сокращении примерно 10 тыс. сотрудников, отмечает агентство.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США ожидают минимального воздействия на американскую и мировую экономику в случае «дефолта» Российской Федерации.

До этого руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что даже если обнаружится способ объявить РФ технический дефолт, то это никаким образом не скажется на экономике страны.

Силуанов на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» сообщил, что РФ не будет объявлять дефолт по долгу, так как может заплатить в рублях, если структуры государств Запада будут закрыты для платежей в иностранной валюте.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть