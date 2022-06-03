Reuters: Илон Маск сокращает 10% сотрудников Tesla и прекращает найм

Генеральный директор Tesla Илон Маск в письме топ-менеджерам компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия» по поводу экономики, поэтому компании нужно приостановить наем новых людей и сократить 10% сотрудников. Об этом сообщает Reuters.

На конец 2021 года в Tesla работало почти 100 тыс. человек, то есть речь может идти о сокращении примерно 10 тыс. сотрудников, отмечает агентство.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США ожидают минимального воздействия на американскую и мировую экономику в случае «дефолта» Российской Федерации.

До этого руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что даже если обнаружится способ объявить РФ технический дефолт, то это никаким образом не скажется на экономике страны.

Силуанов на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» сообщил, что РФ не будет объявлять дефолт по долгу, так как может заплатить в рублях, если структуры государств Запада будут закрыты для платежей в иностранной валюте.