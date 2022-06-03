McDonald's опроверг сообщения о переименовании ресторанов в России

McDonald's опроверг информацию о том, что рестораны сети быстрого питания откроются в России под новым названием. Об этом пишет портал NEWS.RU.

Ранее источник сообщил «Москве24» о том, что бывшие рестораны быстрого питания McDonald's в России будут якобы называться «Доминис».

«Мы еще ничего никому официально не сообщали. Новое название разрабатывается, все в процессе. [Заявление будет] в ближайшее время», — прокомментировали сообщения в пресс-службе компании. Там попросили дожидаться официальных заявлений компании о ее деятельности.

На этой неделе новый владелец McDonald's Александр Говор заявил, что все рестораны сети в России откроют в течение двух месяцев. По его словам, на сегодняшний день перезапуститься готовы 840 ресторанов. Еще семь — зарегистрированы в Московской области, но не готовы к открытию. Такая же ситуация с некоторым количеством ресторанов в центральной России. И еще 20 точек откроют до конца 2022 года.