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Ретейлеры сообщили о сокращении ассортимента техники в российских магазинах

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Продавцы бытовой техники и электроники сообщили о сокращении ассортимента после заявлений ряда зарубежных производителей о прекращении работы в России и трудностях в поставках комплектующих, пишет РБК.

Как рассказал изданию коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов, больше всего ассортимент сократился в категориях с максимально высокой долей европейских, корейских и американских брендов, а именно в посудомоечных машинах, духовых шкафах, встраиваемых холодильниках, телевизорах, смартфонах, ряде марок пылесосов. Максимально сократился ассортимент Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple.

В «Связном» рассказали, что в большей степени это коснулось смартфонов и планшетов брендов Samsung и Apple.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что делают все возможное для обеспечения максимально широкого ассортимента и привлекательности цен на бытовую технику и электронику. Представитель ретейлера обратил внимание на появление новых и расширение товарного ряда уже знакомых брендов.

По мнению представителей торговых сетей, в ряде случаев сокращение ассортимента вызвано полной остановкой поставок, в других — с проблемами на производстве из-за дефицита комплектующих и невозможности подобрать обходные пути для «альтернативного» ввоза готовой продукции».

После начала спецоперации РФ на Украине ряд компаний сообщили о прекращении работы в России. Так, в середине марта LG Electronics объявила о приостановке всех поставок в Россию. Также южнокорейская компания Samsung временно приостановила поставки своей продукции в РФ. До этого Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в РФ.

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