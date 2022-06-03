Пенсионный фонд начал выплачивать увеличенные на 10% пенсии неработающим пенсионерам

Пенсионный фонд России (ПФР) с 3 июня начал перечислять проиндексированные на 10% пенсии неработающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ПФР

«Пенсионный фонд начал перечислять неработающим пенсионерам проиндексированные с 1 июня выплаты», – сказали в фонде.

Там отметили, что с 3 июня пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки.

В ПФР также добавили, что обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом не нужно, так как индексация пенсий была проведена автоматически.

С 1 июня в России повысили минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров на 10%.

Размер МРОТ теперь составит 15279 рублей, прожиточный минимум в среднем вырастет до 13 919 рублей. Для граждан трудоспособного возраста он будет равняться 15 172 руб., для пенсионеров – 11 970 руб., для несовершеннолетних – 13 501 руб.

Пенсии неработающих пенсионеров в среднем вырастут до 19360 руб. В среднем прибавка достигнет 1760 руб.