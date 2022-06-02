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Нацбанк Украины повысил ключевую ставку сразу на 15 процентных пунктов до 25%

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Markus Schreiber/AP

Национальный банк Украины (НБУ) повысил ученую ставку с 10% сразу до 25%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора на своем сайте.

«Национальный банк решил повысить учетную ставку на 15 процентных пунктов до 25%», — говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

В украинском Центробанке отмечают, что администрация банка приняла такое решение для защиты гривневых доходов и сбережений украинцев, увеличение привлекательности активов в национальной валюте, снижение давления на валютном рынке.

В результате меры регулятор ждет усиление возможности Нацбанка обеспечивать стабильность курса гривны и сдерживать инфляцию.

В конце мая Банк России принял решение о снижении ключевой ставки сразу на три процентных пункта (с 14% до 11% годовых). Согласно информации российского Центробанка, последние недельные данные свидетельствуют о значительном замедлении текущих темпов роста цен в стране.

В следующий раз вопрос по ключевой ставке планируется рассмотреть на встрече Совета директоров, она запланирована на 10 июня.

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