Мишустин сказал, что экономика России проходит непростой период адаптации к новым вызовам

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика России проходит непростой период адаптации в условиях санкций. Об этом председатель правительства сказал на заседании кабмина, пишет РИА Новости.

По его словам, изменение системы контроля существенно снизило административные издержки бизнеса. Речь о сумме от 160 до 180 млрд рублей.

«Эти ресурсы теперь предприниматели могут направить на собственное развитие, что особенно актуально сейчас, когда наша экономика проходит непростой период адаптации к новым вызовам», — заявил Мишустин.

В конце мая Мишустин заявил, что стабилизация на российском фондовом рынке ожидается в течение двух лет. Премьер-министр напомнил, что на фоне волатильности на фондовом рынке ранее ввели временный порядок выкупа собственных акций на бирже. Мера будет действовать до конца лета. Это дает компаниям возможность держать свои ценные бумаги не более одного года.

Кроме того, председатель правительства сказал, что текущие низкие значения не отражают истинной цены российских активов на фондовом рынке.