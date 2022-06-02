McDonald's регистрирует в Роспатенте новый бренд под названием «Наше место»

Бывшая компания McDonald's подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать еще один новый бренд под названием «Наше место». Об этом сообщило агентство «Москва».

СМИ со ссылкой на документы пишет, что это уже восьмой бренд, который компания регистрирует по классам международной классификации товаров и услуг. Это позволит ей под брендом «Наше место» производить еду, включая сэндвичи, мороженое, картофель фри и кофе, а также игрушки, одежду, зонты и рюкзаки. Кроме того, можно будет открыть закусочные, кафе и рестораны с едой на вынос.

В пресс-службе компании агентству заявили, что это окончательного решения по поводу названия еще не принято.

Ранее экс-компания McDonald's направила заявки в Роспатент на регистрацию трех новых брендов. Среди названий такие, как «Точно он», «Это он» и «Компас».

Также было известно, что компания регистрирует новые названия сети ресторанов быстрого питания. Это наименования «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Накануне новый владелец McDonald's в России рассказал, что бренду придется отказаться от «золотых арок».