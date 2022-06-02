Производители тракторов предупредили о возможном дефиците шин в России

Россия может столкнуться с дефицитом шин для сельхозтехники и специализированных машин для агросегмента. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

Наибольшие риски дефицита в премиальном сегменте шин, поскольку основные его участники приостановили отгрузки в Россию. О таких рисках заявили в «Мишлен» и Continental.

Участники рынка сошлись во мнении, что дефицит начал фиксироваться еще в 2021 году, когда спрос на шины для сельскохозяйственной техники составлял двузначные величины. Сейчас же основной вопрос заключается в нехватке определенных размеров.

В Минпромторге заявили, что ажиотажного спроса на шины для сельского хозяйства сейчас нет. Кроме того, отечественные производители позволяют закрыть потребности внутреннего рынка. С аналогичным заявлением выступили и аграрии, которые уверили в том, что на долю ушедший с российского рынка зарубежных производителей шин приходилось не более 10%.

В начале мая Spiegel сообщил, что в Германии от введения антироссийский санкций пострадали производители автомобильных шин. Около 60% технического углерода поступает в Германию из России и сейчас наблюдаются перебои с поставками сырья.